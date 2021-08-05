Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Службы здоровья

Кабинет министров Украины на заседании 4 августа объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Сегодня правительство объявило повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ. Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке: career.gov.ua", - написал Ляшко.

Он сообщил, что сейчас уже есть два победителя на заместителей председателя НСЗУ, которые проходят проверку.

"Буду рассматривать кандитатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который "будет жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему", - добавил Ляшко.

Также он отметил, что правительство поддержало егопросьбу ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития. В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс.