"Укргаздобыча" запустила компрессорную станцию на Полтавщине после полной реконструкции

"Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз", запустила в работу после полной реконструкции дожимную компрессорную станцию на Полтавщине.

Об этом говорится в сообщении компании.

Обновление установки позволит снизить устьевые давления в скважинах Яблунивского, Скоробагатовского и Комышнянского месторождений.

Благодаря запуску нового объекта уже удалось получить дополнительно более 100 тыс. кубометров газа в сутки. По расчетам специалистов, за пять лет плановый объем дополнительно добытого товарного газа составит 326,1 млн кубометров, сжиженного газа – 32,7 тыс. тонн, конденсата – 13,5 тыс. тонн.

Обновленная Яблунивская компрессорная станция оснащена двумя турбокомпрессорными агрегатами СENTAUR 40 производства компании Solar Turbines (США). Проектная мощность каждого такого агрегата составляет 3 млн кубометров газа в сутки. Сейчас один из агрегатов загружен на 100%, другой – находится в резерве. Строительство и обустройство компрессорной станции продолжалось девять месяцев.

Яблунивское месторождение разрабатывается с 1983 года и сейчас считается истощенным. За время разработки месторождения из него изъято более 60 млрд кубометров газа, остаточные запасы составляют 30% от первоначальных.

В компании напомнили, что за последние четыре года на Яблунивском месторождении удалось перейти от снижения добычи до ее роста более чем на 18%, или 210 млн кубометров газа.