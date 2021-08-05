Украина рассчитывает на взаимное признание паспортов вакцинации с Канадой, – посол

Украина работает над тем, чтобы украинские удостоверения вакцинации от COVID-19 принимались в Канаде.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы рассчитываем, что сможем с Канадой выйти на понятный механизм взаимного признания вакцин", - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что "вакцина Pfizer, используемая в Украине, никоим образом не отличается от Pfizer, который применяли в Канаде или других странах".

При этом Шевченко признал, что возобновление международных путешествий на начальных этапах может быть затруднено из-за разного перечня разрешенных к применению вакцин в разных странах.

"Украина и Канада как раз оказались не в худшей ситуации, поскольку утвердили в значительной степени идентичные вакцины. Это создает хорошую базу, чтобы мы вышли на понятный алгоритм путешествий наших граждан. Работа нас как дипломатов будет заключаться в том, чтобы этот алгоритм и ясность появились быстро и максимально учитывали украинские реалии", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что Канада откроет свои границы для полностью вакцинированных американцев с 9 августа, а для путешественников из других стран - с 7 сентября.