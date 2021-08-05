Количество новых случаев COVID-19 в Украине превысило тысячу

На утро 5 августа в Украине зафиксировали 1 052 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 81 ребенок и 37 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 532 человека, умерло 25 пациентов, выздоровело – 542. Кроме того, совершили 46 074 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 256 397 человек, выздоровело – 2 188 815, летальных случаев зафиксировали 53 049. Также провели 11 467 613 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVD-19 в Украине привили 3 855 095 человек, за прошедшие сутки – 159 121. Полностью иммунизированы 2 215 230 украинцев.

Днем ранее, 4 августа, сообщали о 984 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 3 августа – о 827 новых случаях заболевания, 2 августа – о 265 новых случаях.