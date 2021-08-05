Суд вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа

Хозяйственный суд запорожской области 4 августа по иску Специальной антикоррупционной прокуратуры принял решение о возвращении 49% ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", которые принадлежали компании Tolexis Trading Limited (группа DF Group Дмитрия Фирташа), в сферу управления Фонда государственного имущества.

Таким образом, целостный имущественный комплекс предприятия возвращен в государственную собственность, сообщает пресс-служба ФГИ.

"Установлено, что компания "Толексис Трейдинг Лимитед" после получения в 2013 году доли новосозданного ООО "ЗТМК" не выполнила взятых на себя обязательств по обеспечению $110 млн инвестиций в модернизацию предприятия в течение 2013 года - первого квартала. 2015 годов.

В то же время доказано, что предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляла 51%. Назначенным менеджментом были растрачено привлеченные $110 млн на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители перед кредиторами, связанными с Group DF. Позже средства были выведены на счета оффшорных фирм. Зато на модернизацию предприятия было направлено лишь 20 млн грн", – говорится в сообщении.

По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, возвращение ЗТМК в государственную собственность обеспечит дальнейшее развитие и восстановление производства, которое началось в 2020 году.

"В июне прошлого года на предприятии был назначен новый менеджмент, тогда мы восстановили контроль государства над комбинатом и начали реализацию программы финансового оздоровления и модернизации. Уже скоро ЗТМК вернет себе статус жемчужины украинской металлургии", – добавил он.

По его словам, совместные действия ФГИ и нового руководства ООО "ЗТМК" уже позволили ликвидировать коррупционные схемы, добиться разблокирования счетов предприятия, заключения прямых контрактов на поставку электроэнергии с государственными генерирующими компаниями, а также реструктуризации части имеющихся долгов.

Сенниченко уточнил, что за счет собственных средств предприятия обеспечиваются инвестиции в размере 120 млн грн в модернизацию основных фондов. Завершение сооружения нового оборудования позволит увеличить объемы производства вдвое к концу 2021 года при дополнительном снижении себестоимости продукции на 15-20%.

В свою очередь в Tolexis Trading Limited не согласны с решением суда, считают его ангажированным и обещают обжаловать.

"28 января 2021 Высший антикоррупционный суд Украины полностью оправдал Владимира Сивака, которого обвиняли в совершении тех нарушений, на которые ссылаются ФГИ и САП, подтвердив отсутствие этих нарушений. По неизвестным причинам Фонд госимущества проигнорировал это решение. Как и целый ряд других судебных решений не в свою пользу. Считаем, что Фонд госимущества в деле ЗТМК систематически нарушает украинское законодательство, нарушает законные права инвестора, и манипулирует общественным мнением в вопросе ЗТМК", – утверждает адвокат компании Роман Чишинский.

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

НАБУ задержало Владимира Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу Владимира Сивака о растрате 492 млн грн.

В феврале 2021 года Кабинет министров повторно согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "ЗТМК". При этом, Кабмин еще 26 февраля 2020 года согласовывал назначение Сергея Лубенникова и.о. директора предприятия. До этого руководителем с 2013 года являлся близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак.

Однако в ноябре 2020 года суд признал незаконным увольнение Владимира Сивака с должности директора ООО "ЗТМК" и назначение на эту должность исполняющего обязанности директора ЗТМК Сергея Лубенникова. Суд также признал незаконными и отменил действия регистратора, внесшего информацию об смене руководства компании в едином государственном реестре юрлиц.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.