"Укрэксимбанк" продал три актива за 435 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" во время аукционов 30 июля реализовал часть непрофильных активов за более 435 млн грн.

Как сообщает пресс-служба банка, торги проходили через систему OpenMarket и сопровождались Национальной электронной биржей.

Так, самым дорогим лотом стал отельно-офисный комплекс, расположенный в центре Киева по ул. Петра Сагайдачного. Объект продали за 337 млн грн (стартовая цена – 240 млн грн).

За более 76 млн грн был продан земельный участок в селе Чайки на Петропавловской Борщаговке под Киевом. Целевым предназначением участка площадью 14 гектаров является многоэтажная застройка.

Еще один лот промышленной недвижимости за 21,5 млн грн был реализован в Чернигове. Этот комплекс помещений с техническим оснащением и коммуникациями может быть использован для налаживания производства широкого профиля.

"Проданные объекты перспективны для инвестиций и дальнейшего использования, и мы рады, что новые инвесторы получили их по справедливой рыночной цене, чтобы дать им новую жизнь. В свою очередь банк продолжит очистки баланса и продажа непрофильных для себя активов, чтобы сконцентрироваться на своей прямой деятельности - финансировании экономики государства и наращивании кредитования", – отметил глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер.