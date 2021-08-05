Тепловики задолжали "Николаевгазу" 58 миллионов

По состоянию на начало августа 2021 года сумма долгов теплоснабжающих предприятий Николаева перед АО "Николаевгаз" составила 57,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, такая ситуация нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.

"Если сейчас сумма долгов составляет около 57 млн грн, то при такой тенденции к началу отопительного сезона она достигнет суммы 88,6 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к числу крупнейших должников входят предприятия ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" и Николаевская ТЭЦ.

В компании подчеркнули, что неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Николаевгаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Так как именно летом осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены участков газопроводов. Эти мероприятия направлены на обеспечение стабильного газоснабжения в течение отопительного сезона.

Кроме того, добавляет "Николаевгаз" из-за системных неплатежей со стороны производителей тепла для нужд населения газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.

"До начала отопительного сезона осталось меньше двух месяцев, а нам необходимо осуществить еще много мероприятий, чтобы подготовить систему к зиме. Чтобы успеть реализовать их вовремя, нужны средства. Ведь наша работа напрямую зависит от полноты и своевременности расчетов за распределение газа", – говорит директор коммерческий компании Виталий Нестеренко.

Отмечается, что в целом почти 25% доходов АО "Николаевгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные тепловикам.

"Поэтому снижение уровня расчетов со стороны тепловиков негативно сказывается не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", – подытожили в компании.

Напомним, АО "Николаевгаз" – газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн куб.м газа.