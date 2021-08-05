Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжают расти

Средняя цена сжиженного газа 5 августа в сетях АЗС повысилась на 5 копеек за литр – до 17,07 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, стоимость сжиженного газа в сети SOCAR в среднем выросла на 10 копеек – до 17,88 грн/л. Продукт на станциях AMIC подорожал на 19 копеек – до 16,83 грн/л.

На 20 копеек автогаз подорожал в сетях "Параллель", SUNOILи "Овис".

ZOG, Chipo, "Авантаж 7 и Mango подняли цены на 22-55 копеек.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 6 и 5 копеек – до 17,14 грн/л и 17,01 грн/л соответственно.

Отметим, средняя цена ресурса в размере 17,07 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,73 грн/л, или 11%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 550 грн/т, до 29 180 грн/т.