"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Карпатам и Черному морю

АО "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Рахов и Одессу, учитывая пик их сезонной популярности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 6 августа начнет курсировать скорый ночной поезд №217/218 Киев – Рахов. Он будет отправляться из столицы по четным числам в 14:28. Обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20. Поезд будет курсировать до 31 августа. Таким образом, на данный момент налажено ежедневное сообщение Рахова с Киевом.

В то же время с 9 августа начинает курсировать поезд №287/288 Киев – Одесса. Он будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета. Из Киева будет отправляться в 00:55, а обратно из Одессы – в 13:33. Однако, 21 августа по техническим причинам поезд не будет курсировать.

Отмечается, что этот поезд будет состоять исключительно из вагонов класса RIC (международный стандарт пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким (1435 мм), так и по широким (1520 мм) путям), в каждом купе будет предусмотрен рукомойник. Места в таких вагонах будут продаваться по принципу СВ: 2 пассажира на купе.

Кроме того, "Укрзализныця" добавила вагоны к наиболее популярным поездам, следующих из Киева в Мариуполь и Попасную.