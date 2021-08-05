Кабмин назначил аудит трех отраслевых научных академий

Кабинет министров на заседании 4 августа утвердил Планы мероприятий по реформированию Национальной академии аграрных наук, Национальной академии правовых наук, Академии педагогических наук на 2021-2022 годы, предусматривающие проведение аудита указанных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В частности, планы мероприятий предусматривают проведение в 2021-2022 годах:

аудита актуального состояния земельных участков, имущественных комплексов и материально-технической базы;

аудита финансового состояния и эффективности использования средств государственного бюджета;

аудита организационной структуры научных учреждений и их реорганизации;

аудита состояния и направлений повышения эффективности и развития научной деятельности;

мероприятий по развитию международной научной и научно-технической деятельности.

Как сообщалось, в январе 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель. Среди подозреваемых по этому делу также был президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент).

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.