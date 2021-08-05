Минздрав предложит Кабмину продлить карантин на осень

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров продлить действие карантинных ограничений в Украине после 31 августа.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в эфире Украинского радио.

"Сейчас мы находимся в "зеленой зоне". Несмотря на рост заболеваемости, ситуация контролируется, людям оказывается медицинская помощь и вспышка локализуется на уровне общин или кластеров тех или иных областей. А карантин будет продлен, ведь к нему привязаны многие процессы, происходящие в государстве", – рассказал Кузин.

В то же время он признал, что эпидемическая ситуация по всей стране постепенно ухудшается.

"Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация – довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а везде. Относительно штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаев. Сейчас официально подтвержденных 143 случая на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", – рассказал главный санитарный врач.

Кузин напомнил, что в осенний период обычно наблюдается всплеск заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.

"Также мы понимаем, что будет осенний подъем заболеваемости и коронавируса. Такое превышение порога должно фиксироваться в конце сентября и, надеемся, что нам удастся выдержать эти 2 месяца и использовать их для вакцинации населения для того, чтобы вспышка обошла украинцев и не привела к переполненным больницам", – добавил представитель Минздрава.

Как сообщалось, Кабинет министров 16 июня продлил действие карантина в Украине до 31 августа. При этом правительство смягчило карантинные требования к проведению массовых мероприятий, а также разрешило работу ночных клубов и заведений временного размещения.