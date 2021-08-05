Минагрополитики выделит 50 миллионов дотации производителям нишевых агрокультур

Министерство аграрной политики и продовольствия выделило 50 млн грн на государственную компенсацию аграриям, которые выращивают нишевые культуры, в частности, гречку, овес, просто, пшеницу.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Лещенко в Telegram.

По его словам, благодаря частичной компенсации станет возможным остановить рост цен на эти виды зерновых, будет предотвращено сокращение посевных площадей, а производство указанных культур станет рентабельным.

"Для прозрачности механизмов распределения дотаций аграриям Минагрополитики разработало проект Порядка использования средств. Сейчас этот Порядок находится на утверждении в правительстве. Сразу после принятия начнем сбор заявок от аграриев", – написал министр.

Лещенко добавил, что субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям - юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Также это могут быть ФОПы. Кроме того, субсидии предоставляются безвозвратно в расчете на гектар обрабатываемых угодий, где выращивались нишевые культуры.

Субсидия предусматривается в размере до 5 тыс. грн на один гектар, но не более 300 гектаров обрабатываемых угодий одним заявителем.

Заявки должны быть поданы в областные комиссии не позднее 15 октября.

Выплаты будут совершены уже в 2021 году.