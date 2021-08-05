Минздрав может через год провести ревакцинацию населения против COVID-19

Министерство здравоохранения рассматривает возможность полной ревакцинации против COVID-19 через год после иммунизации населения.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По его словам, на данный момент рекомендация по введению бустерной третьей дозы не является официальной от производителя.

"Мы должны ее считать такой, которая еще не прошла исследований. У нас нет доказательных данных, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной", – отметил он.

По его словам, этот вопрос рассматривается и решение пока не вынесено.

" Если же эти данные будут доказательными и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать. А пока мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой", – отметил он.

Ранее сообщалось, что с начала кампании вакцинации против COVD-19 в Украине привили 3 855 095 человек, за прошедшие сутки – 159 121. Полностью иммунизированы 2 215 230 украинцев.