Количество погибших после взрыва на шахте Ахметова возросло до шести

В больнице Краматорска скончался шестой горняк, пострадавший в результате взрыва в шахтоуправлении "Покровское" 31 июля.

Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец сообщил на своей странице в сети Facebook.

Ранее он сообщал, что в ожоговом отделении больницы Краматорска в ночь на четверг умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва.

В больницах Покровская и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще четверых пострадавших.

Как сообщалось, 31 июля 2021 года, в 5:12, на предприятии ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков, которые были госпитализированы. По состоянию на 2 августа один из них скончался.

Прокуратура по этому факту открыла дело по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека и другим тяжким последствиям).

В свою очередь группа "Метинвест" сообщила, что среди пострадавших от взрыва на шахтоуправлении "Покровское" – четыре работника шахтоуправления и шестеро работников подрядной организации.

Напомним, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское".