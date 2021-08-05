Тепловики задолжали "Харьковгазу" более 25 миллионов

По состоянию на начало июля сумма долгов производителей тепла для нужд населения Харьковской области перед АО "Харьковгаз" выросла почти на 52%.

Как сообщает пресс-служба компании, такая тенденция нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.

Отмечается, что на начало июля 2020 года сумма долгов составляла 16,7 млн грн, а в этом году она превысила 25 млн грн. Среди крупнейших должников за услуги распределения газа ООО "Нефтегазодобывающая компания", КП тепловых сетей, КП Теплоэнерго г. Лозовая, ОИТЦ КП.

"Неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Харьковгаз" и проведения плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по ремонту и модернизации объектов газораспределительной системы, замены участков газопроводов. Эти меры направлены на обеспечение стабильных доставок газа в течение отопительного сезона всем категориям потребителей", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в компании, через системные неплатежи со стороны производителей тепла для нужд населения "Харьковгаз" может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.

В компании подчеркивают, что третью часть средств, поступающих за услуги доставки газа, оплачивают предприятия ТКЭ. Поэтому снижение уровня расчетов со стороны теплоснабжающих компаний негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины".