У экс-нардепа Олега Ляшко нашли бизнес по вывозу древесины. ВИДЕО

Глава "Радикальной партии" и бывший народный депутат Олег Ляшко в марте 2021 года стал совладельцем деревообрабатывающей компании "Синегри", которой он владеет вместе с другим скандально известным "радикалом" Олегом Аверьяновым.

Как отмечают журналисты проекта "Слідство.Інфо", это первый официальный бизнес политика.

Компания работает на "малой родине" Ляшко – на Черниговщине. Согласно данным госреестра, политику принадлежит 60% уставного капитала ООО "Синегри".

По информации Таможенной службы, фирма успешно экспортирует свои товары. Так, в 2019-2020 годах "Синегри" вывезла за границу 595 тонн различной продукции – преимущественно древесины, а также гвоздей, винтов, необработанного волокна. Фирма также производит деревянные дома и столярные изделия.

Журналисты обнаружили еще как минимум две компании, которые могут быть связаны с новым бизнесом Олега Ляшко – "Брус Мастер" и "Маркет Лес".

Обе зарегистрированы по тому же адресу, что и "Синегри" – в здании в селе Новый Белоус неподалеку от Чернигова. При этом "Брус Мастер" обанкротился в 2019 году, успев перед этим продать свои автомобили фирме "Синегри".

И "Брус Мастер", и "Маркет Лес" в свое время посещал Олег Ляшко – в то время народный депутат. На встречах с коллективами политик говорил о том, насколько важен запрет на вывоз леса, и как он помогает этим компаниям.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада ввела 10-летний запрет на вывоз необработанной древесины из Украины. Одним из авторов законопроекта был Олег Ляшко, который всячески убеждал в необходимости его внедрения. Это, по мнению бывшего депутата, должно было улучшить условия для отечественного бизнеса и увеличить количество инвестиций. На момент принятия моратория Олег Ляшко был народным депутатом.

Cам Ляшко подтвердил приобретение доли в деревообрабатывающей компании и не видит в этом конфликта интересов.

"Долю в компании "Синегри" я приобрел в марте 2021 года. Я принял решение инвестировать собственные средства в украинскую компанию, потому что верю в будущее Украины, вижу большие перспективы в этом бизнесе, учитывая конъюнктуру внешних рынков и при условии сохранения курса на восстановление производства в Украине", – написал экс-нардеп на своей странице в сети Facebook.

Он заявил, что не занимается операционной деятельностю компании и не видит конфликта интересов в причастности к деревообрабатывающему бизнесу.

"Никакого конфликта интересов в моих действиях нет, потому что долю в компании "Синегри" я приобрел в 2021 году, а запрета на вывоз из Украины необработанного леса наша фракция добилась в 2015 году", – говорит Ляшко.