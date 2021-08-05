Национальная служба здоровья с апреля выплатила медучреждениям 32 миллиарда

С апреля 2021 года Национальная служба здоровья Украины выплатила медицинским учреждениям более 32 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ в Facebook.

Отмечается, что из общей суммы 6,6 млрд грн направили учреждениям первичной медпомощи, еще 18,9 млрд грн отправили специализированным медучреждениям, 2,9 млрд грн получили центры экстренной медицинской помощи.

Кроме того 3,9 млрд грн были отправлены на предоставление помощи пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что за апрель и май все медицинские учреждения, которые работают по договору с НСЗУ, получили оплаты в полном объеме. Выплаты за июнь получили все медучреждения, кроме пяти.

В то же время, есть группа учреждений, которым Национальная служба здоровья прекратила выплаты, из-за того, что они не выполнили требования относительно доступности зданий для людей с инвалидностью. Таких учреждений насчитали 77.