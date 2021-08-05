Средняя цена земли сельхозназначения оказалась ниже оценки Минагрополитики, – УКАБ

Средняя стоимость земли сельхозназначения в Украине по состоянию на 1 августа составляет 26,8 тыс. грн/га, что практически соответствует показателю средней нормативной денежной оценки по стране и значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики и продовольствия цифры в 40 тыс. грн/га.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Так, по состоянию на 1 августа средняя стоимость 1 га земли оказалась самой высокой в Киевской (38 тыс. грн), Закарпатской (37 тыс. грн), Одесской (33 тыс. грн), Житомирской (32 тыс. грн) и Хмельницкой (31 тыс. грн) областях. При этом дешевле всего участки сельхозназначения продаются в Запорожской (17 тыс. грн), Херсонской и Черновицкой (по 19 тыс. грн), Волынской (21 тыс. грн), Львовской (22 тыс. грн), Николаевской и Винницкой (по 23 тыс. грн).

Средняя цена на землю практически соответствует ее средней нормативной денежной оценке, отмечают в УКАБ.

Согласно данным Минагрополитики, за первый месяц рынке земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. В расчет бралась общее количество зарегистрированных сделок и их цена.

"Мы провели анализ данных Госгеокадастра "Мониторинга земельных отношений", в результате которого выделили сделки по отчуждению земель с/х назначения, площадь которых менее 1 га и цена такого гектара достигает 700 тыс. грн. Такие участки обычно находятся в Киевский, Одесской и Львовской областях. Очевидно, что на таких земельных участках находятся элитные дома или они приобретаются для инвестирования в строительство, а не сельское хозяйство. Поэтому, чтобы определить объективную цену товарных с/х земель мы брали для расчета цену отчуждения пашни площадью более 1 га", - расскзала эксперт по земельным вопросам УКАБ Эллина Юрченко.

Ранее сообщалось, что с начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 4 117 земельных сделок.

1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.