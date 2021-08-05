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В Винницкой области незаконно засеяли 130 гектаров земли, – Госгеокадастр

В Винницкой области незаконно засеяли 130 гектаров земли, – Госгеокадастр

Государственные инспекторы по контролю за использованием и охраной земель Винницкой области оперативно отреагировали на обращение территориальной общины относительно нарушений земельного законодательства.

Об этом говорится в сообщении Госгеокадастра.

В частности, было выявлено, что часть земель запаса сельскохозяйственного назначения Вапнярского поселкового совета Тульчинского района Винницкой области (за пределами населенного пункта Высокое) площадью 130 га используется частным сельскохозяйственным предприятием для ведения товарного сельскохозяйственного производства самовольно, путем разорения и осуществления посева сельскохозяйственных культур, при отсутствии соответствующего решения органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о передаче земельных участков в собственность или предоставление в пользование (аренду).

Ущерб по этому нарушению составляет 106 тыс. грн.

Автор: 

Джерело:  Кабмин
Вінницька область (147) земля (862) Держгеокадастр (160)


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