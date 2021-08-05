Гоструда обнаружила 5 тысяч нелегальных работников после начала проверок

За первый месяц после начала инспекционной кампании по выявлению неоформленных трудовых отношений было начато 1 676 инспекций и выявлено 5 026 работников, допущенных к работе без трудовых договоров. Кроме того, во время проведения проверок были заключены трудовые договоры с 2 421 работником.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, среднее количество выявленных незадекларированных работников составило более 4 человек на одного проверенного работодателя, при этом 57% от общего количества незадекларированных работников выполняли работу в пользу ФЛП.

Больше всего незадекларированных работников выявлено в:

Запорожской области (458),

Винницкой области (401),

Одесской области (323).

Ко всем работодателям, которые допускают к работе работников без оформления трудовых отношений, применены меры привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В частности, применено 734 предупреждения в отношении плательщиков единого налога первой-третьей группы и наложено более 5 млн грн штрафных санкций на других работодателей.

Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирование их к переходу в формальные трудовые отношения.