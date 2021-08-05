Квартальная выручка Moderna подскочила в 65 раз благодаря продаже вакцин

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года, при этом прибыль существенно превысила ожидания на фоне продажи 199 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украна.

Как сообщается, чистая прибыль в апреле-июне составила $2,78 млрд, или $6,46 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $117 млн, или $0,31 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $4,96 на акцию.

Выручка Moderna в минувшем квартале подскочила до $4,35 млрд с $67 млн годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне $4,21 млрд.

Продажи вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 во втором квартале составили $4,2 млрд.

В текущем году Moderna намерена произвести от 800 млн до 1 млрд доз вакцины. В 2022 году объем производства, как ожидается, увеличится до 2-3 млрд доз.

Moderna подписала контракты на продажу вакцин в текущем году стоимостью $20 млрд и в следующем году - стоимостью $12 млрд.

Ранее сообщалось, что 18 июля в Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса COVID-19, переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX.