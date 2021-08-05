"Укртатнафта" Коломойского отменила доначисление налогов на 3,5 миллиарда через суд

Суд удовлетворил иск "Укртатнафты" (владеет Кременчугским НПЗ) к Центральному межрегиональному управлению Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками и отменил ряд налоговых уведомлений-решений

Соответствующее решени Окружной административный суд Киева принял 27 июля, передает Finbalance.

В частности, речь идет о налоговых уведомлениях-решения от 30 декабря 2020 года, которыми истцу увеличена сумма денежного обязательства по НДС в размере 2,19 млрд грн (в том числе штрафные санкции – 438,5 млн грн), по налогу на прибыль в размере 1,3 млрд грн, а также уменьшена сумма отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 491,2 млн грн.

Из судебных материалов следует, что претензии налоговиков к "Укртатнафте" касаются операций компании по приобретению нефти у связанных с Игорем Коломойским и партнерами компаний "Котлас", "Галнафта", "ТД" Прикарпаттянафтотрейд ", " Гарант-УТН ", " Техтрейд Групп ", которые в 2015 году в свою очередь покупали нефть у "Укрнафты" без оплаты. Задолженность указанных компаний составляла 7,5 млрд грн была реструктуризирована "Укрнафтой" в декабря 2019 года на срок 3-6 лет.

Как сообщалось, по словам главы "Укрнафты" Олега Геза, после реструктуризации долга компания смогла получить 2,3 млрд грн из общей суммы долга в 7,5 млрд грн за бесплатно переданную вышеуказанным компаниям в 2015 году нефть.

Напомним, еще в конце 2015 года НАБУ начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,6 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период "Укрнафта" выплатила 6,6 млрд грн предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряду компаний, которые, по данным СМИ, также связаны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Эти сделки в итоге привели к возникновению налогового долга "Укрнафты" перед госбюджетом, который к 2020 году с учетом процентов и пени достиг 30 млрд грн, но в итоге был погашен путем одобренной президентом Зеленским схемы с участием госбюджета. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.