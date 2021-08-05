Зеленский подписал закон о запрете начислять пеню по кредитам для переселенцев

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" об освобождении внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа" №1646-ІХ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ призван способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины и от временной оккупации АР Крым.

Для этого законом ограничивается размер процентов за пользование кредитом. В частности, установлено, что общая сумма процентов по договорам кредитов и договорам займов для должников - внутренне перемещенных лиц не может превышать сумму процентов, начисленных в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.

При этом за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом условий кредитного договора не начисляется неустойка (штраф, пеня) и не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки и процентов годовых от просроченной суммы, не применяются другие санкции имущественного характера.

В свою очередь кредиторы внутренне перемещенных лиц обязаны осуществить перерасчет задолженности по кредитным договорам с переселенцами в семидневный срок со дня поступления письменного обращения от внутренне перемещенного лица. При этом переуступка (продажа, передача) права требования по таким кредитным договорам без согласия должника запрещается.

Законом также устанавливается, что "ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом... обязательств по кредитному договору и/или договору займа возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта соответствии с нормами и принципами международного права".

В то же время документ содержит ряд ограничений. В частности, предусмотрено, что вышеуказанные правила не распространяются на внутренне перемещенных лиц, кредиторы которых докажут наличие у таких лиц по состоянию на 14 апреля 2014 года просрочки уплаты основного долга или процентов, а также внутренне перемещенных лиц, получивших кредит, заем после 14 апреля 2014 года, которые не начали по нему платить.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №2329 во втором чтении 14 июля.