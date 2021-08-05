Госпродпотребслужба вернула потребителям 6,8 миллиона за некачественные товары и услуги

За семь месяцев 2021 года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило почти 14 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. По итогам их рассмотрения потребителям возвращено 6,8 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, 37,3% обращений потребителей касались качества непродовольственных товаров; 46,4% - качества предоставляемых услуг (работ), из них: 20,1% - качества жилищно-коммунальных услуг, 4,4% - качества продовольственных товаров, 11,5% - приобретения товаров через интернет, вне торговых или офисных помещений, при заключении договора на расстоянии.

Ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за первое полугодие 2021 года проверила более 2,4 тыс. субъектов хозяйствования по защите прав потребителей. Нарушения выявлены у 28,5% проверенного количества субъектов.