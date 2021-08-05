Кабмин утвердил порядок ведения реестра инвестпроектов для получения льгот

Кабинет министров утвердил Порядок ведения реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями и перечень сведений, вносимых в такой реестр.

Соответствующее постановление Кабмина №805 от 4 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно утвержденному порядку, Минэкономики является держателем и техническим администратором реестра, который должен быть размещен на официальном сайте министерства.

Для создания реестра инвесторы должны будут ежемесячно предоставлять сведения о размере фактических внесенных значительных инвестиций в объекты инвестирования, начале их функционирования, информацию о выполнении инвестором со значительными инвестициями обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным договором.

В свою очередь органы исполнительной власти и местного самоуправления обязаны предоставить сведения о государственной поддержке инвестпроектов за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, о строительстве объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло , газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.).

Государственная налоговая службе и Гостаможслужба также обязаны вносить в реестр сведения об объемах предоставляемой государственной поддержки по специальному инвестиционному договору в разрезе форм предоставления такой поддержки.

Министерству экономики поручено обеспечить создание и поддержку реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями за счет предусмотренных для ведомства в госбюджете средств или других источников.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров уже утвердил требования к инвесторам, которые намерены использовать механизм "инвестнянь" при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Также утвержден порядок взаимодействия Офиса по привлечению и поддержке инвестиций с органами госвласти и местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов со значительными инвестициями.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Государственное агентство по привлечению инвестиций (UkraineInvest) уже получило 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму $1,35 млрд.