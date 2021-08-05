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Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Госрезерва

Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Госрезерва

Кабинет министров объявил повторный конкурса на должность председателя Государственного агентства резерва Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №870-р от 4 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно условиям конкурса, документы от кандидатов принимаются до 18 августа включительно.

Претенденты должны иметь не менее трех лет опыта работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящей должностях в сфере государственного материального резерва.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров уже трижды поручал министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственного агентства резерва по итогам собеседования. Однако, согласно информации на сайте Горезерва, сейчас должности главы ведомства и его первого заместителя до сих пор вакантны.

Кабинет министров 13 мая 2020 года решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.

Автор: 

Держрезерв (101) Кабмін (7745) конкурс (424)


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