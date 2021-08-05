Минобороны купило к зиме летних туфель на 430 миллионов

Министерство обороны 4 августа по результатам упрощенных торгов заказало ООО "Таланлегпром" обуви на 426,66 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, до конца года производитель поставит:

215 тысяч пар летних туфель по новой технической спецификации ТС А01XJ.45279-267: 2020 (01) по 1 700 грн за пару. Из них 175 тысяч пар – до 30 ноября и 40 тысяч пар – до 10 декабря. Это на 12% дороже прошлогодней цены летних ботинок по старым техусловиям от ООО "Таланпром" для Минобороны, которая составляла 1 516 грн.

34 тысячи пар демисезонных ботинок с высокими берцами типа А по старым техническим условиям ТУ 15.2-072-00034022: 2016 с изменениями №2 поставят до 30 ноября. Одна пара такой обуви обойдется в 1 800 грн, что на 4% дороже прошлогодней цены таких ботинок от "Таланпрома" в 1 724 грн.

Анонимная фирма просила продлить срок поставки до 15 декабря "в связи со значительными объемами поставки, учитывая сроки закупки сырья и материалов". Заказчик в ответ продлил срок поставки по одному лоту на покупку летних ботинок до 10 декабря.

Впоследствии заказчик также добавил в требование о предоставлении справки о работниках условие, что участнику нужно иметь собственных или привлеченных работников в количестве не менее 50 человек.

Победитель традиционно получил подряды без конкуренции, потому что больше никто не пришел на торги. Формальная экономия относительно ожидаемой стоимости закупки составила всего 0,02%.

До этого Минобороны провело только две небольшие закупки обуви в 2021 году на 8,5 млн грн. 16 июня у ООО "Таланлегпром" через открытые торги заказали 5 тыс. пар летних туфель по новой технической спецификации по 1 700 грн. Это на 12% дороже прошлогодней цены летних ботинок по старым техусловиям в 1 516 грн.

Также, по данным системы ".007", до 6 мая шли оплаты по прошлогодним договорам с ООО "Таланпром". Их срок действия продлевали, но в конце марта он истек.

Киевская компания-производитель "Таланлегпром" после начала боевых действий на Донбассе стал основным поставщиком обуви для армии Украины. По данным "Вестника государственных закупок" и системы "Прозорро", в 2015 году она получил заказов Минобороны на 451,91 млн грн, в 2016 году – на 354,96 млн грн, а с 2017 года – на 1,21 млрд грн.

Дочерний "Таланпром" с октября 2017 года получил армейских подрядов уже на 1,75 млрд грн.

В 2017 году Одесское областное территориального отделения АМКУ оштрафовало "Таланлегпром" и ООО "ТД "Укрлегсырье" за тендерный сговор в 2010-2011 годах каждую на 117 тыс. грн. В прошлом году срок запрета участвовать в открытых торгах истек и компании выбыли из "черного списка".