Рецептурные препараты начнут продавать по электронным рецептам в марте 2022 года

В Украине запустят электронный рецепт для всех рецептурных препаратов в марте 2022 года.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") в Facebook.

"В марте следующего года в Украине планируется запуск системы е-рецепт для всех рецептурных препаратов. Система е-рецепт работает следующим образом. Врач регистрирует в электронной системе информацию о назначенных препаратах. Пациенту на мобильный телефон приходит сообщение со специальным кодом. Код предъявляется в аптеке - фармацевт сверяется с системой и продает назначенные препараты. В электронной системе хранится информация о том, кто выписал медпрепарат, кто его продал, кто получил", - написал Радуцкий.

Он отметил, что три недели назад на заседании Комитета инициировал рассмотрение вопроса о введении е-рецепта.

"В общих чертах план такой. В сентябре этого года запланирован тендер на разработку программного обеспечения для внедрения е-рецепта в электронной системе здравоохранения. В начале 2022 года министерство проведет обучение врачей и фармацевтов по пользованию системой. Е-рецепт для препаратов инсулина заработает с октября, для всех рецептурных препаратов - в марте 2022 года", - добавил Радуцкий.

Он рассказал, что уже в 2021 году должна заработать электронная медицинская карта пациента. Там будет собрана вся информация о пациенте, план лечения, назначенные лекарства. С появлением е-рецепта врач будет вынужден назначать препараты не по своему усмотрению, а согласно плану лечения - в соответствии с утвержденными протоколами. Соответственно, появится возможность контролировать правильность действий медицинского работника.