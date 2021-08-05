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Минагрополитики спрогнозировало снижение урожая гречки до 100 тысяч тонн

Минагрополитики спрогнозировало снижение урожая гречки до 100 тысяч тонн

Урожай гречихи в этом году по всем категориям хозяйств прогнозируется на уровне 100 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего показателя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По предварительным данным министерства, экспорт гречки может составить 7 тыс. тонн, импорт – 25 тыс. тонн, а остатки на конец маркетингового года – 15 тыс. тонн.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В том числе гречихи было собрано 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га.

Отметим, что до 2020 года производство гречки ежегодно снижалось:

  • 85,1 тыс. тонн в 2019 году;
  • 137 тысяч тонн в 2018 году;
  • 180,4 тыс. тонн – в 2017 году.

Автор: 

гречка (47) Мінагрополітики (1362) урожай (518)


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