Минагрополитики спрогнозировало снижение урожая гречки до 100 тысяч тонн
Урожай гречихи в этом году по всем категориям хозяйств прогнозируется на уровне 100 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего показателя.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
По предварительным данным министерства, экспорт гречки может составить 7 тыс. тонн, импорт – 25 тыс. тонн, а остатки на конец маркетингового года – 15 тыс. тонн.
Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В том числе гречихи было собрано 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га.
Отметим, что до 2020 года производство гречки ежегодно снижалось:
- 85,1 тыс. тонн в 2019 году;
- 137 тысяч тонн в 2018 году;
- 180,4 тыс. тонн – в 2017 году.
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