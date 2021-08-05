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Зеленский назначит бывшего "регионала" Кинаха главой социально-экономического совета

Зеленский назначит бывшего

Президиум Национального трехстороннего социально-экономического совета по итогам конкурса предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить его председателем бывшего нардепа от "Партии регионов" Анатолия Кинаха.

Как сообщает пресс-служба главы государства, кандидатура Кинаха предложена от стороны работодателей, согласно установленной очередности ротации.

В сообщении отмечается, что Национальный трехсторонний социально-экономический совет был создан для принятия согласованных решений между представителями профсоюзов, работодателей и исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной социальной и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, экономических отношений.

Однако с 2016 года деятельность Национального совета не имела надлежащего организационного обеспечения, а следовательно, она не могла быть в полной мере эффективной.

"Если в государстве созданы институты для выработки совместных решений и определения принципов формирования государственной политики по оплате труда, обеспечению высоких стандартов охраны труда и одновременно сохранению возможности для развития бизнеса и недопущению чрезмерного фискального давления на работодателей, для поиска компромисса между работниками и работодателями, то эти институты должны работать и показывать людям реальный и понятный результат", – цитирует пресс-служба Владимира Зеленского.

Анатолий Кинах в 1995-1996 годах занимал должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики, в 1999 году был первым вице-премьером, а в 2001-2002 годах возглавлял Кабмин.

В 2005 году занимал пост первого вице-премьер-министра, главы СНБО. В 2006 году избрался в парламент от партии "Наша Украина" Виктора Ющенко, но уже в 2007 году среди других так называемых "тушек" перешел во фракцию "Партии регионов" Виктора Януковича, в правительстве которого получил должность министра экономики.

Вплоть до 2014 года была народным депутатом от "Партии регионов", голосовал за так называемые "диктаторские" законы 16 января 2014 года.

Напомним, согласно закону, Национальный трехсторонний социально-экономический совет состоит из равного количества полномочных представителей сторон социального диалога национального уровня и объединяет 60 членов, которые осуществляют свои полномочия на общественных началах:

  • 20 членов профсоюзной стороны, которые делегируют репрезентативные объединения профсоюзов, имеющих статус всеукраинских;
  • 20 членов стороны работодателей, которых делегируют репрезентативные объединения организаций работодателей, имеющих статус всеукраинских;
  • 20 членов стороны органов исполнительной власти, которые назначаются Кабинетом министров.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) Кінах Анатолій (2) призначення (1142)


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Топ коментарі
+31
"
Президиум Национального трехстороннего социально-экономического совета"
Тваю мать!
Какую только херню для получения бюджетного бабла не родит пытливая человеческая мысль!
И извлечённый из древней жопы старик Кинах с криком "Моральнисть ! Поряднисть!" будет смотреться во главе Президиума членов кандидатов в ЦК Политбюро - очень органично!
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05.08.2021 18:18
+29
этому Кинаху моль уже нафталином на кладбище посыпала и прогулы ставит, а он опять в начальники собрался.. что это вороватый черт может посоветовать?!
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05.08.2021 18:36
+27
Ахаха)) новые лица у зе-упырей - это прованявшиеся нафталином старые рыги.
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05.08.2021 18:47
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"
Президиум Национального трехстороннего социально-экономического совета"
Тваю мать!
Какую только херню для получения бюджетного бабла не родит пытливая человеческая мысль!
И извлечённый из древней жопы старик Кинах с криком "Моральнисть ! Поряднисть!" будет смотреться во главе Президиума членов кандидатов в ЦК Политбюро - очень органично!
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05.08.2021 18:18 Відповісти
этому Кинаху моль уже нафталином на кладбище посыпала и прогулы ставит, а он опять в начальники собрался.. что это вороватый черт может посоветовать?!
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05.08.2021 18:36 Відповісти
ппц трудовим відносинам нарадить
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05.08.2021 22:18 Відповісти
Ахаха)) новые лица у зе-упырей - это прованявшиеся нафталином старые рыги.
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05.08.2021 18:47 Відповісти
рыгоаналы.
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05.08.2021 19:50 Відповісти
Та вони уже самі стали новими ригами...
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06.08.2021 01:31 Відповісти
ЗЕ-нах, Ку-нах, Ки-нах, какая разница?!
Главное чтоб НАХ !!!
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06.08.2021 13:25 Відповісти
Нам только Кинаха еще не хватало! Какого олигархического клана он представитель? К тому же для народа он проголосовал за "диктаторские" законы Януковича 16.01.2014
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05.08.2021 18:51 Відповісти
Кинах, чувак не бедный, забашлял нукерам Зеленского, они ему должностенку не пыльную сварганили. Будет в перезидиумах как Сцыкашвиши восседать, "вопросы" нужным людям решать. А люди в революцию и последующую войну жизни сложили за новую жизнь. Вот и наступила она при Зеленском. И Портнов и Татаров и Кинах и главменты все пристроены. Даже Серлеща не забыл бубочка. Судьба Украины пролетела по спирали и вернулась в 2011-й год.
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05.08.2021 19:14 Відповісти
Особыми заслугами и умом не блистал ,отдыхал бы уже на пенсии
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05.08.2021 19:16 Відповісти
новые лица они такие, мразь зеленая поссала в личика избирателей ахахаха
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05.08.2021 19:19 Відповісти
НОВЫЕ ЛИЦА (был такой лозунг на выборах), вот нове лицо надо писать
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05.08.2021 19:46 Відповісти
А разве может быть иначе? Стадо баранов выбрало клоуна-идиота на наивысший пост, и потом таких-же идиотов в ВР. А потом оказалось, что все эти зебанутые настолько тупые, что им максимум что можно доверить руководить, так это платным туалетом на базаре. Вот зебанутые и подбирают всяких рыгоаналов, имеющих опыт руководства.
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05.08.2021 19:49 Відповісти
На службу до зюзі йдуть тільки старі риги-маразматики, бо професіонали, які цінують свою репутацію, обходять клоуна десятою дорогою, щоб не вимазатись його зеленим лайном.
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06.08.2021 12:57 Відповісти
Зелений дятел, давай вже Азірова тягни, якщо ви самі тупий на тупому. Яке убожество, господи! Реформатори бл...!
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05.08.2021 20:00 Відповісти
ну азирка хоть не из тупых
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06.08.2021 06:08 Відповісти
старик Козлодоев
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05.08.2021 22:21 Відповісти
типовий мендель
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05.08.2021 22:34 Відповісти
PZDЦь !
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05.08.2021 23:22 Відповісти
Відкопали Кінаха , це вже повний пздц😀
Невже в нашій краіні немає молодих , перспективних людей?
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06.08.2021 00:01 Відповісти
Звичайно є . Тільки молоді та порядні ЗНАЮТЬ , що таке репутація, тому з цим зборищем нових ригів і не хочуть мати діло.
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06.08.2021 01:34 Відповісти
Є, тільки не хочуть зв'язуватись з блазнем, щоб не занапастити свою біографію та професійну кар'єру.
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06.08.2021 13:00 Відповісти
че т совсем херня в королевстве кадровая какая то творится ...он и раньше с небес звезд не хватал , а в тени продвинутых ошивался, а теперь то польза от него какая?!...Порошок на кадровой политике сгорел и Зеля на эти же грабли запрыгнул..
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06.08.2021 02:43 Відповісти
для них чем хуже ,тем лучше, потому и кадры такие продвинутые.По такой логике 4-го назад в президенты
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06.08.2021 07:09 Відповісти
у зельца новое лицо --- старый рыгоанал кинюх . кравчука и кучму уже ..трудоустраивали.. фокин также ..отличился.. вот про красножопых как то зеленые забыли
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06.08.2021 05:52 Відповісти
выкопали как мамонта
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06.08.2021 06:09 Відповісти
Відкопали скелет мамонта, бо тушка вся згнила.
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06.08.2021 13:02 Відповісти
Опять Кинь нах всплыл.
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06.08.2021 07:40 Відповісти
Непотопляемый.
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06.08.2021 13:03 Відповісти
Нет слов! Одни маты!
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06.08.2021 07:56 Відповісти
молодэ новэ обличчя
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06.08.2021 08:40 Відповісти
Инвестиционая Няня?😁😁
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06.08.2021 09:12 Відповісти
У-ХА-ХА.... а вот и крепкохозяйствующие краснодиректорские "новые лица" подоспели..... хотя
какаяразница баранам овцам и бройлерам- кучмизьм так кучмизьм.....
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06.08.2021 09:16 Відповісти
какой президент, такие и назначения.
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06.08.2021 09:21 Відповісти
Кинах, феноменальный болтун и демагог.
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06.08.2021 10:04 Відповісти
молодые прогрессивные кадры закончились?...
или там просто можно купить должность старым безработным?
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06.08.2021 10:33 Відповісти
Ахаха) японцы вернули Кинаха по рекламации))
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06.08.2021 10:47 Відповісти
охереть шо цэ?
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06.08.2021 10:48 Відповісти
Регіоналів бівших не бівает як казав один премьер бівший. Одно радует что их рукожопость не дает им возможности принести большой вред.
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06.08.2021 11:12 Відповісти
Зе коли-небуть назначає не регіоналів? Маю на увазі не належність до партії, а переконання. Схоже, для нього професіоналами є лише вата і говно.
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06.08.2021 11:19 Відповісти
Шо ви хочете, - нові ліца.
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06.08.2021 11:35 Відповісти
запустят козла в огород
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06.08.2021 11:51 Відповісти
Среди зеленой тупорылой массы Кинах даже за умного сойдет.
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06.08.2021 11:53 Відповісти
а чо, одним януковичем больше, одним меньше, погоду это уже не сделает, какая разница и все такое
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06.08.2021 12:13 Відповісти
Після Кравчука і Фокіна, Зюзя витягнув з нафталіну ще одне "новоє ліцо нє із сістєми".
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06.08.2021 12:49 Відповісти
З якої сраки воно витягує цих дідів?
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06.08.2021 13:12 Відповісти
Еще одно г-но сепарное выплыло.А он разве не попадает под закон о люстрации?
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06.08.2021 13:34 Відповісти
о, новыйе лицца
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06.08.2021 14:00 Відповісти

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