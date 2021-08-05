Зеленский назначит бывшего "регионала" Кинаха главой социально-экономического совета

Президиум Национального трехстороннего социально-экономического совета по итогам конкурса предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить его председателем бывшего нардепа от "Партии регионов" Анатолия Кинаха.

Как сообщает пресс-служба главы государства, кандидатура Кинаха предложена от стороны работодателей, согласно установленной очередности ротации.

В сообщении отмечается, что Национальный трехсторонний социально-экономический совет был создан для принятия согласованных решений между представителями профсоюзов, работодателей и исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной социальной и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, экономических отношений.

Однако с 2016 года деятельность Национального совета не имела надлежащего организационного обеспечения, а следовательно, она не могла быть в полной мере эффективной.

"Если в государстве созданы институты для выработки совместных решений и определения принципов формирования государственной политики по оплате труда, обеспечению высоких стандартов охраны труда и одновременно сохранению возможности для развития бизнеса и недопущению чрезмерного фискального давления на работодателей, для поиска компромисса между работниками и работодателями, то эти институты должны работать и показывать людям реальный и понятный результат", – цитирует пресс-служба Владимира Зеленского.

Анатолий Кинах в 1995-1996 годах занимал должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики, в 1999 году был первым вице-премьером, а в 2001-2002 годах возглавлял Кабмин.

В 2005 году занимал пост первого вице-премьер-министра, главы СНБО. В 2006 году избрался в парламент от партии "Наша Украина" Виктора Ющенко, но уже в 2007 году среди других так называемых "тушек" перешел во фракцию "Партии регионов" Виктора Януковича, в правительстве которого получил должность министра экономики.

Вплоть до 2014 года была народным депутатом от "Партии регионов", голосовал за так называемые "диктаторские" законы 16 января 2014 года.

Напомним, согласно закону, Национальный трехсторонний социально-экономический совет состоит из равного количества полномочных представителей сторон социального диалога национального уровня и объединяет 60 членов, которые осуществляют свои полномочия на общественных началах: