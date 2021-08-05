"Нафтогаз" может недовыполнить план добычи газа на 1 миллиард кубометров, – Ватерландер

НАК "Нафтогаз Украины" во втором полугодии 2021 года может не выполнить план по добыче природного газа на 0,7-1 млрд кубометров газа.

Об этом сообщил главный исполнительный директор (CVO) группы Отто Ватерландер в Facebook.

По его словам, риск невыполнения плана связан с затягиванием проведения тендеров на проведение работ для поддержания добычи.

"Газовый рынок и "Нафтогаз" имеют значительный потенциал для Украины, но некомпетентное руководство и неправильно расставленные приоритеты могут стоить Украине до 1 млрд кубометров газа и 15 млрд грн во второй половине 2021 года", - написал Ватерландер.

Он подчеркнул необходимость привлечь контрагентов для проведения сейсмики, добраться до коллекторов газа и при благоприятных условиях построить инфраструктуру, газоперерабатывающие заводы, компрессорные станции и пробурить больше скважин.

"Компания полагается на контрагентов и новые технологии, иногда из-за границы, для решения данной задачи. В этом году, к сожалению, привлекать контрагентов на наши месторождения стало сложнее. Мы продолжаем работать через систему ProZorro, но получаем все новые и новые разборки с АМКУ и неудачные тендеры из-за сговора контагентов", - отметил Ватерландер.

В связи с этим он призвал главу "Нафтогаза" Юрия Витренко поставить трансформацию в закупках в приоритет, приняв ряд необходимых решений на уровне правления компании, поскольку нивелирование потерь от невыполнения плана по добыче может повлечь увеличение импорта газа зимой стоимостью 10-15 млрд грн.

Как сообщалось, "Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 годах, нарастив запасы в 1,8 раза. При этом доля инвестиций в новые месторождения с 2023 года превысит инвестиции в уже разведанные.

В компании отмечали, что группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать к процессам сторонних инвесторов.