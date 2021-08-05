НБУ в июле применил меры воздействия к 16 небанковским финучреждениям
Национальный банк Украины в июле 2021 года применил к 16 небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, меры применены к:
- ООО "Е-Пэй" и ООО "Укрфинстандарт" ̶ штрафы в размере 51 тыс. грн за нарушение требований части первой статьи 11 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения "от 14 октября 2011 № 1702-VII в части ненадлежащего исполнения учреждениями обязанности по управлению рисками;
- ООО "Глобал Кредит", ООО "Фактор Стандарт" ̶ письменные предостережения за несвоевременное и не в полном объеме предоставление на запрос Национального банка информации (письменных объяснений), копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга. Это является нарушением требований пункта 15 части второй статьи 8 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 6 декабря 2019 № 361-IХ;
- ООО "Микрокредит", ПО "Ломбард Донкредит ООО "Интер-Риэлти" и Компания", ООО "ФК "Стронг", ПО "Ломбард "Орион-Т" Туркенич и Капустин", ПО "Ломбард Скрипниченко и Компания", ООО "Фри Мани", ООО "ФК "Элит Финанс", ООО "Микрофинанс", ПО "Городской ломбарл Знньковец С.М. и Компания", ООО "Файна Готивка", ООО "ФК "Омега Групп" ̶ письменные предостережения за ненадлежащее исполнение обязанности сообщать специально уполномоченный орган относительно сведений о субъекта первичного финансового мониторинга в установленном порядке. Это является нарушением требований пункта 1 части второй статьи 6 закона № 1702-VII и пункта 1 части второй статьи 8 Закона № 361- IХ;
- ООО "Триолан.Мани" ̶ аннулирование лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов за непредоставление на запросы Национального банка информации (письменных объяснений), необходимой для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, что является нарушением требований пункта 15 части второй статьи 8 закона № 361-IХ.
Джерело: НБУ
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