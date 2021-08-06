Apple запустила в Украине официальную службу поддержки

Компания Apple открыла в Украине официальную службу поддержки.

Об этом сообщает dev.ua.

Сообщается, что служба открылась три недели назад, и теперь по телефону 0800509382 можно получить консультацию о работе программного обеспечения компании.

Для дальнейшей комуникации в службе поддержки простя предоставить контактный телефон, а также имя и фамилию обратившегося.

Что касается поддержки гаджетов, то Apple пока направляет к авторизованным реселлерам.

"Что касается магазинов Apple, когда они появятся в Украине, мы сообщим у себя на сайте", - пояснили в службе поддержки.

Ранее сообщалось, что Apple открыла официальный офис в Украине. Также Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.