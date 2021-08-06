В Украине снова зафиксировали более тысячи новых случаев COVD-19

На утро 6 августа в Украине зафиксировали 1 081 новый случай заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 74 ребенка и 32 медработника, сообщает Министерство здравоохранения.

Также госпитализировали 516 человек, умерло 16 пациентов, выздоровело – 478. Кроме того, совершили 42 597 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 257 478 человек, выздоровело – 2 189 293, летальных случаев зафиксировали 53 065, также провели 11 487 542 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 953 542 человека, за прошедшие сутки – 167 383. Полностью иммунизированы 2 284 166 украинцев.

Днем ранее, 5 августа, сообщали о 1 052 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 4 августа – о 984 новых случаях заболевания, 3 августа – о 827 новых случаях, 2 августа – о 265 случаях.