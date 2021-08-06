За год использования системы BankID банки заработали 71 миллион

За год коммерческого использования Системы BankID Национального банка Украины абоненты-идентификаторы получили от абонентов-поставщиков услуг доход в размере 71 млн грн за успешные электронные подтверждения дистанционной идентификации пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Прошел год с момента внедрения коммерческой модели использования Системы BankID НБУ в июле 2020 года. За это время к системе активно присоединялись банки, небанковские финансовые учреждения, телеком-операторы, негосударственные пенсионные фонды и другие коммерческие учреждения", – отметила заместительница директора департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Ольга Василева.

По ее словам, кроме финансовой мотивации, благодаря присоединению к Системе BankID НБУ украинские банки получают и ряд других. В частности, это положительно влияет на лояльность клиентов к банку.

По данным Нацбанка, ежедневно с использованием системы BankID НБУ осуществляется почти 60 тыс. успешных электронных дистанционных идентификаций пользователей.

Система BankID НБУ – крупнейшая государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователя от его банка поставщику услуги. Количество успешных идентификаций в системе за первый квартал 2021 года составило почти 4,5 млн.

Сегодня к системе подключены 36 банков (в том числе все системно важные), которые обслуживают 99% пользователей платежных карт. Поэтому для получения дистанционных цифровых услуг систему может использовать фактически каждый гражданин. Кроме того к системе узже подключились 75 поставщиков услуг.