Агентство развития туризма введет "знак безопасности" для отелей с вакцинированным персоналом

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD–19 в ближайшее время. Отелям, чей персонал полностью вакцинирован, будет предоставлен "знак безопасности".

,Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, передает Интефакс-Украина.

"Для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должна быть предоставлена в ГАРТ информация (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо). Эту информацию мы будем передавать Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли", – сообщила Олеськив изданию.

Глава ГАРТ отметила, что после вакцинации всего персонала отеля или другого заведения размещения им будет предоставлено подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.

"Список таких отелей будет обнародован на официальном сайте ГАРТ", – сообщила Олеськив.