Экс-руководство Одесского морского порта подозревают в растрате 1,8 миллиона

Под руководством Офиса генерального прокурора четырем бывшим должностным лицам госпредприятия "Одесский морской торговый порт" сообщили о подозрении в растрате имущества предприятия на 1,8 млн грн и служебном подлоге.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату имущества ГП "Одесский морской торговый порт". Они не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портофлота на сумму 1,8 млн грн, причинив ущерб госпредприятию на эту сумму", – говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.