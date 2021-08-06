Экс-руководство Одесского морского порта подозревают в растрате 1,8 миллиона
Под руководством Офиса генерального прокурора четырем бывшим должностным лицам госпредприятия "Одесский морской торговый порт" сообщили о подозрении в растрате имущества предприятия на 1,8 млн грн и служебном подлоге.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату имущества ГП "Одесский морской торговый порт". Они не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портофлота на сумму 1,8 млн грн, причинив ущерб госпредприятию на эту сумму", – говорится в сообщении.
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Джерело: Офис генпрокурора
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