"Приватбанк" вновь возглавил список наиболее прибыльных украинских банков

По итогам первого полугодия банки Украины заработали 30,077 млрд грн. Наиболее прибыльным стал государственный "Приватбанк" с показателем в 11,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передает Finbalance.

Также в пятерку наиболее прибыльных украинских банков вошли "Райффайзен Банк" (2,33 млрд грн), "Сбербанк" (2, млрд грн), "ПУМБ" (1,98 млрд грн) и "Универсал банк" (1,65 млрд грн).

В то же время убытки получили десять банковских учреждений. Наиболее убыточным стал "Правекс Банк" с полугодичным убытком в 91,4 млн грн. Также убытки получили: "Змелеьный капитал" (53 млн грн), "Юнекс Банк" (21,2 млн грн), БТА Банк (20,6 млн грн), "Индустриалбанк" (13 млн грн), "Альпари Банк" (5,7 млн грн), "АП Банк" (4,6 млн грн), УБРР (3,5 млн грн), "Траст-Капитал" (2,9 млн грн) и "Расчетный центр" (1,1 млн грн).