Нацкомиссия отменила блочные заявки производителей электроэнергии на рынке "на сутки вперед"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила практику подачи блочных заявок на рынке "на сутки вперед" (РСВ) производителями электроэнергии в размере не менее 10% общего суммарного отпуска для каждого расчетного периода суток.

Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

"Мы отменяем блочные заявки, чтобы каждый час компания подавала соответствующие объемы, выполняя требования закона, и надеемся, что это тоже приведет к снижению дефицита э/э в дефицитные часы", – пояснил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

По его словам, законодательное требование об обязательной подаче производителями заявок на продажу не менее 10% общего объема э/э каждый час суток на РСВ выполняется формально или вообще не выполняется.

"Подавая блочные заявки, компания формально якобы хочет продать электроэнергию, но фактически такие заявки отклоняются", – отметил Коваленко.

Решение НКРЭКУ об отмене блочных заявок должно вступить в действие с 9 августа 2021 года.