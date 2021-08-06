Зеленский подписал закон об отказе от бумажных справок

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услугах" №1689-XI, который позволит внедрить в этой сфере режим "без бумаг" ("paperless"), благодаря чему население и бизнес смогут быстро получать публичные услуги онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Отмечается, что начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовались более 570 тыс. украинцев. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг на законодательном уровне.

Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования. В течение этого времени Кабинет министров должен утвердить план мероприятий относительно перевода публичных услуг в электронный формат.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5495 во втором чтении 15 июля.

Как поясняли в пресс-службе Министерства цифровой информации, принятие закона позволит внедрить в этой сфере режим "без бумаг" ("paperless"), благодаря чему население и бизнес смогут быстро получать публичные услуги онлайн.

Для предоставления услуг будут использовать электронную идентификацию физического лица. Госорганы не смогут требовать от человека информацию, которая уже есть о ней в реестрах. Например, ЗАГС не сможет требовать свидетельство о браке, так как эти данные имеются в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

В министерстве отмечают, что сейчас уже оцифровано более 70 онлайн-услуг, которые доступны на портале "Дія". Среди них – регистрация бизнеса, оформление пособия по безработице и тому подобное. Ожидается, что после принятия закона перечень электронных госуслуг существенно увеличится. В частности, до 2024 года Минцифры планирует оцифровать 100% услуг.