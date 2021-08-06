Украина собрала 32,2 миллиона тонн зерновых нового урожая

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 6 августа намолотили более 32,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 7,4 млн га (46% от прогноза).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщается, всего намолочено: пшеницы – 22,4 млн тонн с площади 5,1 млн. га (72% от прогноза), ячменя – 8 млн тонн с 2 млн га (79%), гороха – 472 тыс. тонн с 208 тыс. га (77%).

Лидерами по сбору урожая являются Херсонская и Николаевская области, которые полностью завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

Лидерами по урожайности зерновых являются сельхозпроизводители Хмельницкой и Волынской областей, которые собрали соответственно 14% и 32% площадей при урожайности 60,6 ц/га. И 60,5 ц/га.

Ранее сообщалось, что Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных. Так, урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году может превысить 100 млн тонн..