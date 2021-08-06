"Нафтогаз" заключил договоры на поставку газа с 41% производителей тепла

Трехлетние договоры на поставку газа с ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключил 441 производитель тепла.

Как сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз", это около 41% предприятий, получавших газ от компании во время прошлого отопительного сезона.

Отмечается, что лидером по динамике заключения договоров является Волынская область – все семь предприятий, производящих тепло и горячую воду и сотрудничавших с "Нафтогазом" в 2020 году, уже имеют договоры. В тройку также вошли Черкасская и Винницкая области – там заключили договоры 76% и 68% предприятий, традиционно сотрудничающих с компанией.

При этом только 25% предприятий Одесской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей заключили соответствующие договоры.

В "Нафтогазе" напомнили, что 20 мая 2021 года прекратил действовать режим спецобязательств (ПСО), и теперь производители тепла могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

"Одно из лучших предложений - у "Нафтогаз Трейдинга": компания предлагает предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние договоры на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. На первый год цена составляет 7,42 грн за 1 куб. м газа, (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы)", – говорится в сообщении.

Ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже с октября жители 120 городов могут остаться без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.