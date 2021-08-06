Тепловики области задолжали "Днепропетровскгазу" 16 миллионов

Сумма долгов предприятий-производителей тепла области перед АО "Днепропетровскгаз" на начало июля составляли 15,9 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, такая ситуация нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.

Отмечается, что к числу крупнейших должников входят такие предприятия как Каменская теплогенерирующая компания, Днепровская ТЭЦ, Павлоградтеплоэнерго.

В компании подчеркнули, что задолженность теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Днепропетровскгаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом проходит подготовка к отопительному сезону, осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены участков газопроводов, редизайна газопровода.

"На сегодняшний день долг Каменской теплогенерирующей компании за распределение газа перед "Днепропетровскгазом" достиг 11,4 млн грн. Наша компания была вынуждена подать в суд. Если задолженность не будет погашена, и мы получим отрицательную динамику дальнейшего накопления – это сделает невозможным подключение объектов коммунального предприятия к системе газоснабжения и приведет к обострению ситуации в отопительный период", – отмечает коммерческий директор АО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

Кроме того, отмечается, что через системные неплатежи со стороны производителей тепла для нужд населения, газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.

"В среднем 20% доходов АО "Днепропетровскгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные тепловикам. Поэтому снижение уровня расчетов со стороны теплоснабжающих предприятий негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентам. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", – добавили в компании.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.