Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых".

Соответствующий закон парламент поддержал 15 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что принятие этого документа обусловлено тем, что случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются фактически по всей территории Украины.

В то же время для совершения этой деятельности необходимо иметь специальное разрешение на пользование недрами. Самовольная добыча ресурсов, в частности, песка, наносит значительный вред окружающей среде, ускоряет разрушение дорог вокруг и создает опасные песчаные карьеры. А восстановление нарушенных земель в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном хозяйстве, требует немалых усилий.

В Офисе президента подчеркнули, что предусмотренная ранее ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых была малоэффективной. Поэтому закон, который подписал глава государства, определяет такую ​​деятельность как уголовное преступление и усиливает ответственность за нее.

"Отныне нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет", – говорится в сообщении.

В то же время, если стоимость незаконно добытых ископаемые в сто и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, то предусматривается штраф в размере от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы до трех лет.

Однако, отмечается, что если такие действия совершены организованной группой или общеопасным способом, повлекли гибель людей либо иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Кроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, которые в прямой или скрытой форме нарушают право собственности на недра, теперь предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов – на должностных лиц", – добавили в Офисе президента.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.