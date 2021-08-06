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СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "Л/ДНР" на десятки миллионов долларов

СБУ разоблачила схему финансирования боевиков

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали масштабную схему финансирования участников незаконных вооруженных формирований, организаторы которой действовали под прикрытием фиктивной инвесткомпании, созданной в Кропивницком.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что среднемесячный оборот теневых средств составлял десятки миллионов долларов.

"По данным следствия, несколько жителей областного центра со своими сообщниками с ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр", – говорится в сообщении.

"Операторы" звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей. Для участия в "биржевых торгах" клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц.

После получения денег дельцы выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализировали, используя скрытые криптовалютные операции.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи и другие предметы с доказательствами противоправной деятельности.

Подозреваемым сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Джерело:  СБУ
СБУ (1536) тероризм (69) криптовалюта (628)


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