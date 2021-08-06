Шмыгаль анонсировал госпрограммы по поддержке производства вагонов и локомотивов

Кабинет министров готовит программы по стимулированию вагоно- и локомотивостроения в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время пресс-брифинга в рамках рабочей поездки в Черкасскую область 6 августа, сообщает пресс-служба правительства.

По словам Шмыгаля, развитие железнодорожного сообщения важно не только для обеспечения комфорта пассажиров, но и в контексте экономического развития и поддержки отечественного производителя.

"Мы будем стимулировать программы собственного вагоно- и локомотивостроения в Украине. "Укрзализныце" нужен новый подвижной состав", – добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" получило от АО "Укрзализныця" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов.

Как сообщалось, в госбюджете на 2020 год впервые предусмотрено 3 млрд грн на закупку пассажирских вагонов для "Укрзализныци".

"Укрзализныця" в июне решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены.

Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.