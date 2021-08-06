Госкомтелерадио предложит продлить санкции против крупнейших российских издательств

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) планирует инициировать продление действующих ограничительных мер в отношении девяти российских издательств.

Как сообщает пресс-служба ведомства, санкции в их отношении были введены в 2019 году, однако эти издательства продолжают продуцировать издания антиукраинского содержания.

"Госкомтелерадио намерено инициировать продление санкций, срок действия которых истекает в марте 2022 года", – сказано в сообщении.

Речь идет об издательствах "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече".

В ведомстве напомнили, что этот список издательств был сформирован на основании Перечня книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. По состоянию на август 2021 года, в этот Перечень внесены 264 издания произведений 171 автора, выпущенных 64 издателями.

Как сообщалось, 19 марта 2019 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 11 российских издательств, в том числе: "Издательство "Эксмо", "Издательство АСТ", ЗАО "Книжный мир", "Издательство "Вече", "Издательство Центрполиграф", "Издательство Яуза" и "Яуза-пресс", "Рексофт", "Лабиринт.Ру", "ЛитРес" (все - Москва), "Издательский дом Питер" (Санкт-Петербург).

Отметим, что издательства "Эксмо" и "АСТ" являются крупнейшими по тиражам изданных книг в РФ.