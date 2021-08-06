Экспорт зерновых нового урожая превысил 3,6 миллиона тонн, – Минагрополитики

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 6 августа экспортировала 3,63 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12% больше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

Сообщается, что к настоящему времени экспортировано 1,31 млн тонн ячменя (на 23,2% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021 МГ); 1,25 млн тонн пшеницы (на четверть меньше); 1,05 млн тонн кукурузы (в 2,1 раза больше); 13,5 тыс. тонн муки (в 1,6 раза меньше).

На указанную дату также экспортировано 5,1 тыс. тонн ржи, что в 25,5 раз больше показателей минувшего МГ.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.