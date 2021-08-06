Оптовые цены на автогаз продолжили рост

Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине за текущую неделю (с 30 июля по 6 августа) выросла на 600 грн – до 29 тыс. грн за тонну.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

В столичном регионе к концу недели цены составляют 28,7-29,4 тыс. грн за тонну.

В Харьковской области стоимость ресурса составляет 28,7-29 тыс. грн/т. В Полтавской области цены выросли до 28,5-28,9 тыс. грн/т.

В южных областях стоимость сжиженного газа выросла до 29-29,8 тыс. грн/т. В западных областях диапазон цен колеблется в районе 28,3-29,2 тыс. грн/т. Тут трейдеры отмечают нарастающий дефицит предложений, вызванный рваным графиком отгрузок крупных поставщиков. Так, на балансе сказываются задержки "Роснефти" и Мозырского НПЗ, который не торопится с отгрузками августовских терм-контрактов. Операторы западных регионов компенсируют недостающие ресурсы закупками в Польше, а также на внутреннем рынке.

Большинство трейдеров оценивают состояние рынка западных и южных областей как легкий дефицит. В центральной и восточной части страны предложение ресурса сбалансировано со спросом.

Как сообщалось, за неделю с 30 июля по 6 августа средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек за литр – до 17,14 грн/л, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.