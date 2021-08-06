Компания Фирташа повысила цены на серу для "Сумыхимпрома" вдвое за полгода

22 и 26 июля ПАО "Сумыхимпром" подписало договоры с ООО "Химвектор" на поставку технической серы совокупной стоимостью 25,5 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, до конца сентября компания должна поставить "Сумыхимпрому" 4,03 тыс тонн технической серы с содержанием основного вещества 99,90% на соответствующую железнодорожную станцию или непосредственно по адресу заказчика в Сумы. Стоимость серы составляет 6330 грн или $232 за тонну.

Как отмечает издание, с начала года гривневая цена на серу для "Сумыхимпрома" выросла в два раза: в январе-марте 2021 года она стоила 3084 грн за тонну.

В долларовом выражении цена на серу для "Сумыхимпрома" увеличилась в 1,6 раза в конце апреля – с $110 до $180 за тонну. При этом сера для других заказчиков стоила дешевле: например, в конце июня в ВостГОК покупал ее по $116 за тонну.

В целом за год, с начала августа 2020 года, цена на серу для "Сумыхимпрома" выросли в 2,4 раза.

Это подорожание произошло после рывка мировых цен в начале года. По данным агентства "Аргус", в январе-марте сера подорожала со $100 до $200 за тонну на условиях fob в Средиземноморье. После того цены остаются стабильными.

Компания "Химвектор" через кипрскую "Валанокс Инвестментс Лимитед" принадлежит Дмитрию Фирташу.

Государственный "Сумыхимпром" со времен Януковича контролируется группой Дмитрия Фирташа через управляющего санацией Игоря Лазаковича, известного как топ-менеджер Фирташа. До 2011 года Лазакович был руководителем филиала "Иршанский горно-обогатительный комбинат", который тогда принадлежал ЧАО "Крымский титан" Фирташа.

Как сообщалось, в конце июня в помещениях Сумыхимпром провела обыски Служба безопасности Украины. Руководство "Сумыхимпром" правоохранители подозревают в растрате и присвоении имущества предприятия.

По версии следствия , руководство общества искусственно создавало задолженность, привлекая кредиты под залог имущества. В дальнейшем кредиты использовались на приобретение сырья у подконтрольных структур по завышенным ценам, а имущество предприятия за долги должно было отойти в пользу частных структур. Сейчас на имущество "Сумыхимпрома" наложен арест.